انت الان تتابع البابا فرنسيس يدعو إلى إجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا فرنسيس

طالب البابا فرنسيس الأحد بإجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا عبر ممرات إنسانية، وخصوصاً الأطفال والنساء منهم.

وقال للمصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "أدعوكم للانضمام إلى صلاتي من أجل اللاجئين الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والذين بات وضعهم الخطير أصلا أكثر خطورة بسبب النزاع الجاري".

وأضاف البابا الأرجنتيني "أوجه دعوة من أجل إجلاء النساء والأطفال والمرضى خصوصاً، بأسرع ما يمكن عبر ممرات إنسانية".

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وينتظر وصول مجموعة من حوالى 140 مهاجراً من ليبيا الاثنين إلى روما.

وتحذر منظمات إنسانية ومؤسسات دولية بشأن وضع آلاف المهاجرين في ليبيا، المحاصرين بسبب المعارك الدائرة منذ ثلاثة أسابيع بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر.

ويقدّر عدد المهاجرين وبينهم العديد من المهاجرين غير القانونيين، بمئات الآلاف. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 5933 منهم موجودون في "مراكز احتجاز" رسمية، فيما تحتجز آخرين مجموعات مسلحة في مراكز خارجة عن سيطرة السلطات.