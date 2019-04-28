السودان.. ضباط شرطة ينظمون إضرابا عن العمل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

نظم ضباط سودانيون برتب دنيا “رتبة نقيب فما دون”، اليوم الأحد، إضرابًا شاملًا عن العمل لمدة يوم واحد بجميع

مراكز الخدمات في العاصمة السودانية الخرطوم, ما تسبب في تعطل كثير من المعاملات، خاصة إجراءات السفر.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن مجمعات الخدمات الخاصة بإجراءات الجنسية والجوازات والتأشيرات شهدت تكدسا اليوم، وسط رفض ضباط وجنود الشرطة العمل وإكمال إجراءات المتعاملين ,ما عطل مصالح كثير منهم.

وقال شرطي فضل عدم ذكر اسمه، إن رجال الشرطة أضربوا عن العمل اليوم, بهدف تحسين اوضاعهم ومساواتهم مع الأجهزة النظامية الأخرى، فضلا عن إعادة تأهيل جهاز الشرطة.