الان تتابع أمريكا تعلن شرط إتمام اتفاق سلام بأفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ذكر مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، أن أي اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية سيعتمد على إعلان وقف إطلاق نار دائم والتزام بإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ فترة طويلة.
وقال خليل زاد، في مقابلة مع تولو نيوز، أكبر قناة تلفزيونية خاصة في أفغانستان، إن مطالب طالبان تركز على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وأضاف: “تركيزنا منصب على الإرهاب، لن يُبرم اتفاق ما لم نر وقفًا دائمًا لإطلاق النار والتزامًا بإنهاء الحرب.. نحن نسعى للسلام ولتسوية سياسية.. ونريد أن يمنحنا السلام فرصة للانسحاب”.
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