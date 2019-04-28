إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هو واحد من خيارات عديدة أمام طهران للرد على العقوبات الأمريكية"، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وأعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وأعلنت واشنطن إنهاء الإعفاءات التي منحتها لـ 8 دول مستوردة للنفط الإيراني الإثنين الماضي، وكانت صنفت في وقت سابق من هذا الشهر الحرس الثوري الإيراني بـ "المنظمة الإرهابية الأجنبية".

Advertisements

وأضاف ظريف في تصريحات لصحافيين إيرانيين في نيويورك بثها التلفزيون الرسمي "أمام الجمهورية الإسلامية العديد من الخيارات من بينها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

ورداً على سؤال للوكالة الإيرانية الرسمية لماذا لم تفكر إيران في الانسحاب من المعاهدة النووية كأحد ردود فعلها المحتملة، قال إن "المسؤولين في البلاد يناقشون مختلف الخيارات"، وتابع أن "احتمال الخروج من المعاهدة هو من بين هذه الخيارات، إلا أنه لم يتطرق إلى الخيارات الأخرى".

ووصفت إيران العقوبات الأمريكية بأنها "غير قانونية"، وحذر ظريف الأربعاء الماضي من عواقب في حال حاولت الولايات المتحدة منع إيران من مواصلة بيع نفطها.