شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليسوتو باللجنة الأفريقية: قمنا بعملية اصلاح دستورية لتجريم الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وفد مملكة ليسوتو المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، أن قامت بعملية اصلاح دستورية لمملكة ليسوتو لمواجهة جريمة الإجهاض ووضع خطوط توجيهية لهذا الشأن.

وأضاف وفد مملكة ليسوتو خلال كلمته فى جلسات اللجنة الأفريقية، أن هناك بعض حالات العفو التى يمكن أن تمنح من قبل الملك ويمكن تخفيف العقوبة إلى الحبس المشدد لهذا هناك ضرورة لإدانة أى أفعال تتم خارج سياق القانون وسيتم اعتماد قانون بشأن التعذيب.

فيما تحدث وفد جمهورية مالاوى عن أثر بروتوكول مابوتو داخل مالاوى على المستوى المؤسسى خاصة دعم حقوق المرأة فى ملاوى من الناحية التشريعية وعلى المستوى السياسى والإدارى.

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وتابع وفد جمهورية مالاوى:" قمنا بإصدار العديد من القوانين التى تضمن حقوق المرأة من حيث الزواج وقانون خاص بالإيدز وأيضا حقوق الطفل، لهذا لدينا حزمة من القوانين".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.