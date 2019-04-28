شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى بطلان انتخابات الصيادلة لـ12 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رشا مظهر ومصطفى أبو العزم، والتى طالبا فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد النقيب، والتجديد النصفى، للنقابة العامة وكافة مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو المقبل. واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام 43032،43030 لسنة 73ق نقابة صيادلة مصر . Advertisements كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت فى 16 إبريل من الشهر الجارى لانتخابات التجديد النصفى للنقابة، وتنافس فى الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.

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