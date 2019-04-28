النشرة: طائرتان إسرائيليتان تنفذان طلعات استكشافية فوق اجواء الجنوب

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ انتهك حرمة الاجواء اللبنانية من فوق المناطق الجنوبية، وتنفذ طائرتان من طراز "ف 16" طلعات استشكشافية فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء البقاعين الشرقي والغربي.

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