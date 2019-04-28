اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "​المقاومة​ بشهدائها ومجاهديها آمانة بأعناق كل وطني شريف إلى يوم الدين، و​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ لبنانيّة ثمّ لبنانيّة ثمّ لبنانيّة ومن يفكّر بالتخلّي عنها، أو بطعن المقاومة هو مجرّد من الحسّ الوطني والقومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: من يفكر بالتخلي عن مزارع شبعا هو مجرد من الحس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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