نفاع خلال تدشين مذبح كنيسة سيدة المهجرين: كل مهجر هو ابن هذه الأرض

ترأس النائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا- الزاوية المطران جوزيف نفاع قداسا بمناسبة تدشين رعية عبدين، مذبح كنيسة سيدة المهجرين بعد تأهيلها، وبعد تلاوة الإنجيل المقدس وتبريك المذبح الجديد بالميرون المقدس، ألقى المطران نفاع عظة، شدّد فيها على ان "سيدة المهاجرين تجمعنا اليوم مع كل المناطق اللبنانية ولكنها تجمعنا أيضا مع كل الذين تركوا هذه الأرض وهاجروا إلى بلدان الاغتراب والذين كانت لهم اليد الكريمة للوصول إلى ما وصلنا اليه وانا آمل أن يصلوا إلى كل مهاجر من لبنان لاقول له بنينا لك كنيسة على اسمك كنيسة سيدة المهاجرين ونقول لك اننا نفكر بك دائما وباننا نحبك وانت لا تزال ابن هذه الأرض المقدسة والبابا يوحنا بولس الثامن قال عن بلدنا انه وطن الرسالة لذلك كل واحد منكم انتم الذين هاجرتم من هذه الأرض سافر لتأمين مستقبل لأولاده هو ابن هذه الأرض يحمل معه الإيمان".

وختم، نفاع بالطلب الى "كل فرد منكم ليكون رسولا لنا أينما حل ونحن نرافقكم بصلواتنا ويدا بيد نجتمع كي نمجد الله دائما".