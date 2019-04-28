باسيل: "بالشغل ومش بالحكي لبنان بيصير كلّو سياحة"

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "مثلما عملنا من أجل للبالوع الأوّل وأصبح مشهوراً وأصبح زواره كثر، هكذا سنشهر بالوع بلعا ليصبح مقصدا سياحيا قرب سدّ بلعا"، مشيراً إلى أنه "بالشغل ومش بالحكي ​لبنان​ بيصير كلّو سياحة". وأرفق باسيل تصريحه بصور لزيارة قام بها إلى البالوع والمنطقة. ​​​​

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