جبهة العمل الاسلامي: كل الخرائط تثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

استغربت ​جبهة العمل الإسلامي​ "ما صدر عن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أن ​مزارع شبعا​ غير لبنانية"، وشددت على أن "كل الخرائط والوثائق والمستندات تشير وتثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​".

وفي بيان لها رأت الجبهة انه "ينبغي العمل الجدي على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا و​الغجر​ وكل أرض عربية محتلة بكل الطرق والوسائل المتاحة والمباحة والمشروعة".