جبهة العمل الاسلامي: كل الخرائط تثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

استغربت جبهة العمل الإسلامي "ما صدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن مزارع شبعا غير لبنانية"، وشددت على أن "كل الخرائط والوثائق والمستندات تشير وتثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وفي بيان لها رأت الجبهة انه "ينبغي العمل الجدي على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وكل أرض عربية محتلة بكل الطرق والوسائل المتاحة والمباحة والمشروعة".
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