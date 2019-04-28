محافظ القنيطرة: إطلاق سراح الأسيرين السوريين من إسرائيل لم يتم عبر صفقة

أكد محافظ القنيطرة السورية همام دبيات أن "سوريا لن تدخر أي جهد لإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن إطلاق سراح الأسيرين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يتم عبر اتفاقية أو صفقة".
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح دبيات أن "الأسيرين المحررين بصحة جيدة".
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن سجينين سوريين من السجون الإسرائيلية، واستلمهما الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.
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