النشرة: الجيش السوري يواصل رده على خروقات المسلحين لاتفاق خفض التصعيد

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن وحدات من ​الجيش السوري​ واصلت ردها على خروقات المسلحين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، حيث رصدت تجمعات وتحركات لمسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" على أطراف قرية الهبيط ب​ريف إدلب​ الجنوبي وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفهم ودمرت لهم آليات وأوكاراً ومواقع محصنة.

كما دمرت وحدات مماثلة من الجيش برمايات مكثفة أوكاراً لـ "النصرة" وقضت على العديد منهم في قرية الصهرية بمحيط جبل شحشبو ب​ريف حماه​ الشمالي. كما دمرت وحدات الجيش برمايات من سلاحي المدفعية وبصليات صاروخية منصات إطلاق ​صواريخ​ ومرابض هاون للنصرة في أطراف بلدة عابدين بناحية ​خان شيخون​ في ريف إدلب الجنوبي وعند أطراف بلدتي حصرايا وكفرزيتا ب​ريف حماة​ الشمالي.

وفي سياق متصل، سقطت عدة قذائف في حي جمعية الزهراء شمال غرب ​مدينة حلب​ حيث وقعت اضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة.