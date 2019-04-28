رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية ينفي نبأ احتجاز سفينة في مصراتة الليبية

أكد رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية محمد سعيدي وجود خلاف مع الحكومة الليبية بشأن سفينة في ميناء مصراتة، لكنه نفى نبأ احتجاز السفينة.
وأوضح أن "وكالة أنباء إفريقية هي من قام بنشر خبر احتجازها، وأؤكد أنه لم يجر احتجاز السفينة، هناك خلاف بشأنها ونتفاوض حاليا مع الحكومة الليبية من أجل حل المشكلة".
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت أنها احتجزت سفينة إيرانية في ميناء مصراتة البحري بناء على أمر من النائب العام، مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.
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