رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية ينفي نبأ احتجاز سفينة في مصراتة الليبية

أكد رئيس شركة الملاحة البحرية ال​إيران​ية محمد سعيدي وجود خلاف مع ​الحكومة الليبية​ بشأن سفينة في ميناء ​مصراتة​، لكنه نفى نبأ احتجاز ​السفينة​.

وأوضح أن "وكالة أنباء إفريقية هي من قام بنشر خبر احتجازها، وأؤكد أنه لم يجر احتجاز السفينة، هناك خلاف بشأنها ونتفاوض حاليا مع الحكومة الليبية من أجل حل المشكلة".

وكانت ​وزارة الداخلية​ بحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت أنها احتجزت سفينة إيرانية في ميناء مصراتة البحري بناء على أمر من النائب العام، مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​ ضد إيران.