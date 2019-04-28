تظاهرة أمام السفارة البحرينية في بغداد رفضا لتصريحات وزير خارجية البحرين

نفذ آلاف ​العراق​يين تظاهرة أمام مبنى السفارة ​البحرين​ية في العاصمة العراقية ​بغداد​ تنديدا بتصريحات وزير ال​خارجية البحرين​ي خالد بن أحمد آل خليفة بحق زعيم "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​.

وكانت وزارة ​خارجية البحرين قد قامت​ باستدعاء القائم بأعمال سفارة ​العراق​ لدى البحرين بالإنابة نهاد رجب عسكر العاني، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل ​وزارة الخارجية​ للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في البحرين للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة "استنكار البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن ​مقتدى الصدر​، والذي تم الزج فيه باسم البحرين ويمثل إساءة مرفوضة البحرين وقيادتها ويعد تدخلاً سافرا في شؤون البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين البحرين والعراق".

فيما عبرت ​وزارة الخارجية العراقية​ عن شجبها للتصريحات التي أدلى بها وزير خارجيَّة ​البحرين​ حول بيان ​مقتدى الصدر​، فيما طالبت البحرين بتقديم اعتذار رسمي على خلفية ذلك.

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة رد على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنحي حكام ​اليمن​ والبحرين و​سوريا​ فورا.

وطالب الصدر، في بيان، "بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا، وتنحي حكامها على الفور والعمل على تدخل ​الأمم المتحدة​ من أجل الإسراع بإقامة ​الأمن​ فيها والاستعداد لإجراء ​انتخابات​ نزيهة بعيدا عن تدخل جميع البلدان وحمايتهم من ​الإرهاب​".