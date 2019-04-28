اتفاق بين إيران وتركيا لإطلاق قطار طهران-أنقرة

أعلن مدير مؤسسة خطوط ​السكك الحديدية​ ال​إيران​ية سعيد رسولي عن اتفاق بين إيران و​تركيا​ على إطلاق قطار طهران-أنقرة.

وأكّد رسولي، خلال اجتماع ثنائي للخطوط الحديدية الإيرانية التركية، أن "الربط السككي الجديد بين إيران وتركيا من عين ثريا إلى كارس من شأنه أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز التبادل السككي بين البلدين"، مقترحًا في هذا الشأن "عقد اجتماع على مستوى الخبراء، من أجل تعزيز النقل السككي بين البلدين".

ونوه رسولي إلى مذكرة التفاهم التي عقدت بين إيران وتركيا و​تركمانستان​ و​طاجيكستان​ و​أوزبكستان​ و​كازاخستان​ لعبور ​القطار​ بين هذه الدول، لافتًا إلى أنه "سيتم عقب ​شهر رمضان​ المبارك عقد اجتماعات لربط أنظمة الاتصال السككي بين إيران وتركيا".

وكشف مدير مؤسسة الخطوط الحديدية الإيرانية عن خطة لتعزيز النقل السككي بين إيران وتركيا من 500 ألف طن، في الوقت الراهن، إلى مليون طن.