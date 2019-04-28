ظريف: لا داعي للقاء روحاني بترامب إلا في حال ظهرت أميركا أنها شريكة موثوقة

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في حديث لقناة "CBS" الأميركية، تعلیقا على امتناع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ عن عقد اللقاء مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​نيويورك​، وما إذا کانت إيران نادمة على ذلك، وهل من الضروري عقد لقاء بین الجانبين، "أننا لسنا نادمین، إذ إننا نتصرف وفق مراعاة الاحترام المتبادل، لا يمکننا عقد لقاء مع شخص لا يکن احتراماً لنا وينتهك الالتزامات الدولية لبلاده".

وردا علی سؤال حول وجود داع لعقد اللقاء بين الرئيس الأميرکي والرئيس الإيراني من عدمه، أوضح ظريف أنه "لا داعي إلا في حال ظهرت ​أميركا​ أنها شريكة موثوقة، ولکن لحد الآن ما کان الأمر هکذا، وهذا لا يقتصر علی السلوك الأميركي تجاه إيران".

وفيما يتعلق بإمکانية عودة أميركا إلى ​الاتفاق النووي​، أكد ظريف أنه "لا تزال طاولة المفاوضات قائمة، نحن لم ننسحب منها بل أميركا هي التي ترکت طاولة المفاوضات. لا تزال الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي ملتزمة بها".