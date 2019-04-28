تظاهرات إحتجاجية في البرازيل على طريقة السكان الأصليين

أدى الآلاف من سكان البرازيل الأصليين طقوسًا تقليدية من رقص وغناء خلال تظاهرات احتجاجًا على خطط الرئيس جايير بولسونارو التي تتعلق بطريقة إدارتهم.
ولون المحتجون أجسادهم ووضعوا على رؤوسهم التيجان التقليدية المصنوعة من الريش ورفعوا أقواسًا وسهامًا وقرعوا الطبول وهم يرددون أغاني احتجاجية.
وشارك في المسيرة قادة أكثر من 300 عرق من مختلف أنحاء البرازيل، وقد أقيمت على هامش حدث سنوي يستمر لثلاثة أيام ويعرف باسم Free Land Encampment.
ويذكر أن بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش، انتُخب في تشرين الأول الماضي وهو مدعوم من قطاع الزراعة الذي يناصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتخفيف القيود البيئية. كما يطالب هذا القطاع بتخفيف قوانين حيازة الأسلحة.
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