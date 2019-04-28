شرطة سريلانكا تداهم أحد المساجد وتغلقه شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام بأن شرطة سريلانكا داهمت مسجدا شرقي البلاد في إطار التحقيق بسلسلة التفجيرات الدموية التي هزت العاصمة كولومبو مؤخرا.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عناصر الشرطة دخلوا المسجد الرئيسي لتنظيم "جماعة التوحيد الوطني" الإسلامية في مدينة كاتانكودي ذات الغالبية المسلمة، بعد يوم من إدراج "الجماعة" على قائمة التنظيمات المحظورة في البلاد، على خلفية التفجيرات.
وأكدت الوكالة أن عناصر الأمن لدى اقتحامهم المسجد قطعوا مقابلة كان يجريها صحفيون أجانب مع مسؤولين فيه.
وفي وقت لاحق، طالب ضابط رفيع المستوى في الشرطة الصحفيين المنتظرين أمام المسجد بالمغادرة، مؤكداً أن الشرطة ستغلق المنطقة وتجري عملية تفتيش فيها.
وأفادت "أسوشيتد برس" بأن الشرطة غادرت المسجد بعد إغلاقه قبل بدء توافد المصلين عليه.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم أن الشرطة شنت سلسلة عمليات أمنية بحثا عن مقرات "جماعة التوحيد" في المدينة.
وتشتبه السلطات بوقوف "جماعة التوحيد" وراء التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، رغم إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداءات.
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