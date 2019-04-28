أسر 300 حوثي خلال أسبوع من المواجهات بالضالع غرب اليمن

أسرت قوات الجيش الوطني اليمني، ما يقارب الـ300 حوثي، من بينهم قيادات ميدانية، خلال المعارك التي خاضتها الأسبوع الماضي في (مريس) و (العود) و(الحشا) بمحافظة الضالع جنوب غربي البلاد.

وقال موقع الجيش اليمني - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم - إن من بين الأسرى قيادات

ميدانية بارزة، وضباطا عسكريين، كانوا ينتمون لما كان يُعرف بالحرس الجمهوري قبل أن تحوله جماعة الحوثي الانقلابية إلى مليشيات، مضيفا أن من بين الأسرى عددا من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيات الانقلابية في جبهات القتال بعد عملياتاستقطاب واسعة تنفذها في المدارس والحارات، بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها.وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي، معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في المناطق الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول مليشيات الحوثي إحراز تقدمات ميدانية في مناطق (مريس) و(العود).وتتصدى قوات الجيش اليمني للعديد من محاولات المليشيات الحوثية التي تتكبد خلالها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها.