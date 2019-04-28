أسرت قوات الجيش الوطني اليمني، ما يقارب الـ300 حوثي، من بينهم قيادات ميدانية، خلال المعارك التي خاضتها الأسبوع الماضي في (مريس) و (العود) و(الحشا) بمحافظة الضالع جنوب غربي البلاد.
وقال موقع الجيش اليمني - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم - إن من بين الأسرى قياداتميدانية بارزة، وضباطا عسكريين، كانوا ينتمون لما كان يُعرف بالحرس الجمهوري قبل أن تحوله جماعة الحوثي الانقلابية إلى مليشيات، مضيفا أن من بين الأسرى عددا من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيات الانقلابية في جبهات القتال بعد عمليات
وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي، معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في المناطق الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول مليشيات الحوثي إحراز تقدمات ميدانية في مناطق (مريس) و(العود).
وتتصدى قوات الجيش اليمني للعديد من محاولات المليشيات الحوثية التي تتكبد خلالها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسر 300 حوثي خلال أسبوع من المواجهات بالضالع غرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.