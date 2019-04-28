الكرملين: العقوبات الأمريكية أثرت في علاقاتنا الاقتصادية مع الصين

كشفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم ، أن العديد من المؤسسات والشركات الصينية التزمت جانب الحذر في التعاون مع روسيا، على خلفية تلويح واشنطن باحتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو تضاف للمفروضة حاليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن"هناك العديد من البنوك الصينية والهياكل الاقتصادية تؤكد أنها مضطرة لمراعاة القيود التي يفرضها الأمريكيون ودول أخرى؛ لأننا ما زلنا نعيش في عصر اقتصاد مترابط"، مشيرا إلى أن هذا "لا يعني أنهم مؤيدون لهذه العقوبات".
وذكر بيسكوف أنه منذ 10
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