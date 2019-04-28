اعتقال موالين لحركة "الشباب" والتحقق معهم في الصومال

اعتقلت قوات الأمن الحكومية في الصومال عدداً من الموالين لحركة "الشباب" المتطرفة، وذلك في حملة أمنية واسعة في العاصمة "مقديشيو".

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وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الحملة شنت مساء أمس على منطقة "داركينلي"، حيث داهمت قوات الأمن منازل المشتبه بهم واعتقلتهم، ويجري التحقيق معهم.

وتشن حركة الشباب هجمات إرهابية، بين وقت وآخر، تستهدف المدنيين وقوات الأمن، فيما تستمر هذه القوات في حملات أمنية بشكل دوري في مقديشيو؛ لضمان إنفاذ السلم والأمن العام.