الشرطة تعتقل عددًا من المشتبه بهم في تفجيرات سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد اعتقال عدد من المشتبه بهم في سلسة التفجيرات التي استهدفت عددا من الفنادق الفخمة والكنائس في العاصمة ( كولومبو ) ومدن أخرى ، وراح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، ومن بينهم مطلوبين "اثنين" وشقيق "انتحاريين "اثنين " فجرا نفسيهما في فندقين بالعاصمة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية عن الشرطة ، قولها ، أنها عثرت على مسدس وسيفين بحوزة شقيق "الانتحاريين " الذي اعتقلته في ضاحية ديمتاجودا بالعاصمة (كولومبو) ، وكانت قد اعتقلت والدهما واثنين

من أشقائهما في وقت سابق.كما قالت الشرطة إنها اعتقلت مطلوبين "اثنين " على خلفية الهجمات وذلك بالقرب من بلدة "ناوابيتيا" وسط البلاد، مشيرة إلى أن المعتقلين تم تسليمهما إلى قسم التحقيق الجنائي، كما أعلنت أيضا عن اعتقال شخص بحوزته ست قنابل .وعلى صعيد متصل ، أفاد موقع شبكة "نيوز فيرست" الإخبارية السريلانكية بأن 13 مشتبها بهم اعتُقلوا، اليوم، بعد مداهمة نفذتها الشرطة في مدينة"دامبولا " وسط البلاد.يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن في بيان نشرّه على الإنترنت، مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التي نفذها ثلاثة مسلحين بتفجير أنفسهم بعد اشتباكات مع قوات الأمن لدى مداهمتها منزلا في بلدة "كالموناي "شرقي البلاد لتفتيشه، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا ، بينهم منفذو التفجيرات و6 أطفال.وكان التنظيم قد تبنى هجمات " عيد الفصح" التي وقعت /الأحد / الماضي.كما أعلنت الشرطة اليوم رفع حظر التجول الذي كانت قد فرضته، يوم /الجمعة / الماضي، لأجل غير مسمى على مناطق : كالموناي و"شافالاكادي " و"سامانثوراي " شرقي البلاد ، بعد اندلاع اشتباكات مع مسلحين خلال عمليات مداهمة أمنية.