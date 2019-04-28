الكرملين: التبادل التجاري بين روسيا والصين فاق المتوقع رغم العقوبات

كشف الكرملين أن العديد من المؤسسات والشركات الصينية التزمت جانب الحذر في التعاون مع روسيا، بسبب تلويح واشنطن باحتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو تضاف للمفروضة حاليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف اليوم الأحد: "نعم، هناك العديد من البنوك الصينية والهياكل الاقتصادية تؤكد أنها مضطرة لمراعاة القيود التي يفرضها الأمريكيون ودول أخرى، لأننا ما زلنا نعيش في عصر اقتصاد مترابط. وهذا بالطبع، غالبا ما يتجلى بالتزام الحذر من جانب الشركاء الصينيين.

هذا لا يعني أنهم مؤيدون لهذه العقوبات".

وأضاف: "هنا نحتاج فقط لبعض الوقت كما يقولون، للاسترخاء وقلب الدولاب"، وذكر ديسكوف أنه منذ 10 سنوات كان من الصعب "التفكير في أن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى أكثر من 100 مليار دولار".

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وتابع: "من المحتمل أن يكون هذا أفضل دليل على أن العجلة آخذة في التحرك للأمام وأن التطوير المستمر للتعاون التجاري

والاقتصادي والاستثماري يؤتي ثماره رغم أن الاقتصاد العالمي قد أصبح مصابا بشكل مفرط بعدوى هذه القيود أحادية الجانب التي يتم استخدامها لأغراض تجارية وتنافسية وترتبط بفكرة توفير ميزة لاقتصادهم بطرق غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

وذكّر بيسكوف بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أعلن أن اقتصاد بلاده حقق في الربع الأول من هذا العام نموا بنسبة 3.2%، وهذا بالطبع "نمو سريع للغاية، وحجم هائل من النمو".

وتابع: "لكن دعونا نعترف بأن مثل هذا النمو كان ممكنا فقط بفضل هذه الحمائية المفروضة بشكل أحادي ومنفرد والدفاع التعسفي عن حقوق الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى".