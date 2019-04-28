الإمارات تودع ربع مليار دولار في بنك السودان المركزي

ذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن الإمارات أودعت، اليوم الأحد، 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي، لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

و أضافت أن "صندوق أبوظبي للتنمية" وقع اليوم اتفاقا مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبه إيداع 250 مليون دولار لدى الخرطوم.

‎وتأتي الوديعة جزءا من حزمة مساعدات

مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني.

‎وكان "صندوق أبوظبي للتنمية" قد وقع في يناير 2017 اتفاقا مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبه 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي.