الرئيس الأوكراني الجديد يقترح منح جوازات سفر للروس

رد الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، على تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القاضي بتسهيل إجراءات حصول كلّ الأوكرانيين على الجواز الروسي، في وقت أكد انفتاحه على إجراء مشاورات مع موسكو بشأن الوضع في شرق بلاده، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مبادرات في هذا الشأن.

وقال زيلينسكي، في بيان تم توزيعه اليوم: "آمل أن تقدم روسيا دليلاً على انفتاحها باتجاه وقف التصعيد خلال اجتماع نورماندي المقبل... وأود أن أقول مرة أخرى إنني مستعد للمفاوضات".

وكان بوتن صرح أمس بأن الصراع في شرق أوكرانيا سيتصدر جدول أعمال أي لقاء يتم عقده بينه وبين زيلينسكي، مع التركيز على كيفية إنهاء الصراع المستمر منذ عام 2014.

ولكن زيلينسكي رد على تلميحات بوتن بشأن تسهيل إعطاء الجنسية لكل الأوكرانيين، مؤكداً أن الأوكرانيين يرفضون عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحهم الجنسية الروسية، واقترح بدوره منح جوازات سفر أوكرانية للروس الذي "يعانون" من "استبداد" بوتن.

وردّ زيلينسكي عبر صفحته على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر السبت، فكتب "سنمنح الجنسية الأوكرانية لأشخاص من جميع الدول التي تعاني من أنظمة استبدادية وفاسدة .. وعلى رأسهم الروس، الذين يعانون أكثر من الجميع".

وأشار إلى أنه على عكس ما يحصل في روسيا، "نحن، الأوكرانيون، لدينا حرية التعبير ووسائل الإعلام والانترنت حرة في بلادنا".

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ووعد زيلينسكي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية، بـ"إعادة إحياء" المحادثات مع المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عام 2014 واللتين تتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعمهما عسكرياً، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وحثّ زيلينسكي في رسالته عبر فيسبوك، موسكو على عدم استخدام "لغة التهديد أو الضغوط العسكرية أو الاقتصادية" مع أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي دان فوراً عرض بوتين الأول منح جوازات سفر روسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين، متهماً الرئيس الروسي بالسعي لـ"زعزعة استقرار" أوكرانيا في هذه المرحلة الانتقالية في الرئاسة.

ويأتي عرض زيلينسكي بعد مرسوم مثير للجدل صدر عن الكرملين الأسبوع الماضي، من شأنه تيسير حصول سكان شرق أوكرانيا على الجنسية الروسية. وتلاعب بوتين أمس بالفكرة ولمح إلى توسيعها لتشمل كل أوكرانيا.

وكان قرار موسكو قد أثار احتجاجات داخل أوكرانيا وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي، وهو كوميدي لم يسبق له أن شغل أي منصب سياسي، قد فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي جرت الأسبوع الماضي.