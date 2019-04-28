"الفلك الدولي" يكشف بداية شهر رمضان المبارك

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الإثنين 6 مايو المقبل بداية شهر رمضان المبارك في غالبية العالم الإسلامي. وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز، إنه بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 5 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من وسط قارتي أميركا.

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