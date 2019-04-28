انطلاق التصويت في أكثر انتخابات إسبانيا إثارة للانقسام

بدأ التصويت، اليوم الأحد، في انتخابات إسبانية تعد الأكثر إثارة للانقسام منذ عقود، إذ من المتوقع أن تسفر عن برلمان مجزأ سيكون لتيار اليمين المتطرف وجود كبير فيه لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية.

وذكرت هيئة الانتخابات في إسبانيا أن الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد يشاركون بأعداد أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

وبحلول الساعة الثانية مساء اليوم(1200 بتوقيت جرينتش)، أدلى 41.48 في المئة من الناخبين بأصواتهم، بارتفاع عن 36.87 في المئة بحلول ذلك الوقت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في يونيو 2016.

ويحق لنحو 37 مليون ناخب إسباني الإدلاء بأصواتهم في 23 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم نشر حوالي 92 ألف رجل شرطة لتوفير أمن إضافي هناك.

وبعد حملة شابها التوتر وهيمنت عليها قضايا مثل الهوية الوطنية والمساواة بين الجنسين، فإن احتمال استمرار جهود تشكيل ائتلاف إلى أسابيع أو شهور، سيغذي أجواء أوسع من الغموض السياسي في أنحاء أوروبا.

وهناك فرصة لخمسة أحزاب على الأقل من مختلف الطيف السياسي لتكون ممثلة في الحكومة، وقد تتكبد العناء من أجل التوصل لاتفاق فيما بينها، ما يعني أن إعادة الانتخابات إحدى النتائج الممكنة.

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وبناء على استطلاعات الرأي وحوارات مع أشخاص من داخل الأحزاب، لن يحصل حزب بمفرده على أغلبية. ويتقدم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانتشيث السباق، وسيكون هناك مشرعون من حزب بوكس اليميني المتطرف.

وبخلاف ذلك لا توجد مؤشرات كثيرة على النتيجة.

وبدأ التصويت الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق مركز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وهذه ثالث انتخابات عامة في البلاد منذ أربعة أعوام، وأدى التصويت في كل انتخابات إسبانية إلى اضطراب على الساحة السياسية.

وقال سانتشيث للصحفيين بعد الإدلاء بصوته قرب مدريد: "بعد سنوات كثيرة من عدم الاستقرار والغموض، من المهم أن نرسل اليوم رسالة واضحة عن إسبانيا التي نريدها. ومن ثم يجب بناء أغلبية برلمانية موسعة يمكنها أن تدعم حكومة مستقرة".

وسيجري نشر نتيجة استطلاع رأي الساعة الثامنة مساء، وستبدأ النتائج في الظهور مساء، مع فرز جميع الأصوات بحلول منتصف الليل. وفي آخر مرتين جرت فيهما انتخابات لم تعط نتيجة استطلاع الرأي التي صدرت الساعة الثامنة مساء صورة حقيقية للنتيجة الفعلية.