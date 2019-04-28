كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أربعة قتلى على الاقل في اعتداء لبوكو حرام في الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في اعتداء لمسلحي تنظيم بوكو حرام المتطرف في جزيرة كوفيا الكاميرونية الواقعة في بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي الاحد.

ووقع الهجوم ليل السبت الى الاحد ودمر خلاله المسلحون المتطرفون أيضا قسما من مركز عسكري وخربوا متاجر، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المصدر ان القتلى ثلاثة مدنيين وعسكري.

وتقع جزيرة كوفيا في محيط بحيرة تشاد في أقصى شمال الكاميرون على مقربة من تشاد.

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وشنت "القوات الكاميرونية والتشادية" عملية مطاردة على الفور بعد الاعتداء ، بحسب المصدر نفسه.

ويعتبر هذا الهجوم الأشد دموية لبوكو حرام منذ عدة أشهر في هذه المنطقة حيث تكررت الهجمات بعد هدوء نسبي في 2018.

ومنذ بداية الشهر قتل سبعة عسكريين كاميرونيين على الاقل في اعتداءات جهادية وانفجار لغم.

وقتل أكثر من 27 الف شخص منذ بداية تمرد تنظيم بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا في 2009، وشرد 1,8 مليون شخص.