كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس توافق على إجراء الانتخابات في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قيادي فلسطيني في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن "حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة، خلال لقاءاتها برئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر".

وقال أبو ليلى، إن "رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قد أبلغهم أن حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات، ودعونا نختبر هذه الموافقة".

وأضاف أبو ليلى، أن "على جميع الأطراف ضرورة مغادرة مربع الاحتراب والاقتتال الداخلي، والكف عن خلق اصطفافات يستقوي بها طرف على آخر، وإجراء حوار وطني صادق ومسؤول لإيجاد مخارج عملية لمواجهة تحضيرات نتانياهو وائتلاف اليمين بضم الضفة الغربية".

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وتابع، أن "اتفاقيات انهاء الانقسام جرى نقضها من قبل الطرفين وليس من قبل طرف واحد فقط، حيث تنصلت حماس من التزامها بتسليم مقاليد السلطة في غزة لحكومة السلطة الفلسطينية، وجرى نقضها كذلك من خلال خطوات مقابلة تمثلت بالإجراءات ضد قطاع غزة وحل المجلس التشريعي، وهي الخطوات التي أطاحت بأحد أبرز مرتكزات هذه الاتفاقات، حيث نصّ اتفاق 2017على أن تشمل الخطوة الأولى حركة حماس السلطة والخطوة الثانية تفعيل المجلس التشريعي".

ولم يسبق أن أعلنت حركة حماس موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تعلن الحكومة الفلسطينية الجديدة عن موعدها، بعد الانتهاء من ترتيبات إجرائها.

وأجرت لجنة الانتخابات المركزية، جولة من الحوارات مع حركتي حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه عام 2006، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية فقط واستثناء الانتخابات الرئاسية.