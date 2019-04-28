كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: إدارة ترامب تقود أمريكا إلى الصراع مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جهاد ظريف، اليوم الأحد، إنّ العناصر الفاعلة الرئيسية بإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بينها مستشار الأمن القومى جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،تجرّ الولايات المتحدة إلى الصراع مع إيران.

وفى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز صنداى"، قال ظريف، إن جميع تلك العناصر أظهرت اهتماماً بافتعال ذلك النزاع.

بينما أوضح الدبلوماسى الإيرانى أنّه لا يعتقد أن إدارة ترامب تريد إثارة نزاع مع إيرانن لكنه أضاف أن نوايا ترامب هو وضع الضغوط، وممارسة أقصى الضغط على إيران لكى تتمكن من تركيع إيران وخضوعها، إلا أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل.

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