كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد وفيات الإيبولا فى الكونغو إلى 914 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل معدل الوفيات جراء فيروس ايبولا فى جمهورية الكونغوو الديموقراطية إلى 914 حالة، والذى بدأ يتفشى منذ يوليو الماضى، وفقاً لوزارة الصحة بالبلد الأفريقى،، اليوم.

ونقلاً عن وكالة سبوتنيك الروسية، أنه تم تسجيل إجمالى 1417 حالة عدوى بالمرض، من بينهم 1351 مؤكدة، و66 محتملة، و405 تم شفائهم من المرض.

وتبلغ نسبة الوفاة جراء الفيروس القاتل إلى 50%، والذى تنتقل عدواه من شخص لأخر عن طريق الأعضاء والدم أو سوائل جسدية أخرى أو أدوات ملوثة.، ويصاحيه الحمى وارتخاء الجسم، والإسهال، وفشل كيدى