كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير فى الانتخابات العامة الإسبانية.. وتزايد فرص فوز "سانشيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية الإسبانى، إنّ الانتخابات العامة الإسبانية، اليوم الأحد، شهدت إقبالاً أعلى منالانتخابات السابقة عام 2016 بنسبة 4%.

وأضاف الوزير الإسبانى أنّه حتى الساعة 12 بالتوقيت المحلى، وصلت نسبة المشاركة الإجمالية 41% ، وأكثر من 36،9% فى انتخابات 2016.

ومن المتوقع حصول رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانشيز، على الأفضلية فى انتخابات اليوم، لكنه لن يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة بفارق ضئيل، بينما تنقسم الأحزاب اليمينية إلى 3 أحزاب، وهى "الشعبى، والمواطنون، وفوكس".