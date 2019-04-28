كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار في سان بطرسبرج الروسية وإصابة شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع انفجار في منطقة نيفسكي في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا، حسبما ذكر Fontanka.Ru.
ووصل متخصصون في تطهير الألغام إلى مكان الحادث لتحديد سبب الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مندوب الإدارة المدينة، أن الضحية نُقل إلى المستشفى عقب الانفجار. وورد أن الضحية فقد يد في الحادث.
يعتقد المندوب، أن الانفجار وقع بسبب انفجار لغم أرضي في الحرب العالمية الثانية بينما كان الرجل يلتقط الخردة المعدنية.