عاجل.. انفجار في سان بطرسبرج الروسية وإصابة شخص

ووصل متخصصون في تطهير الألغام إلى مكان الحادث لتحديد سبب الانفجار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مندوب الإدارة المدينة، أن الضحية نُقل إلى المستشفى عقب الانفجار. وورد أن الضحية فقد يد في الحادث.

يعتقد المندوب، أن الانفجار وقع بسبب انفجار لغم أرضي في الحرب العالمية الثانية بينما كان الرجل يلتقط الخردة المعدنية.