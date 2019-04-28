كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم نمساوى يدعو إلى مواجهة "استبدال السكان" فى الانتخابات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا هاينز كريستيان ستراش، زعيم حزب "الحرية" اليمين المتشدد النمساوى، الناخبين إلى دعم حبه فى انتخابات البرلمان الأوروبى، والمساعدة فى مواجهة تدفق الهجرة، التى وصفها بأنها "استبدال السكان" الغير مرغوبة.

وتأتى تصريحات ستراش، نائب مستشار النمسا، فى حكومة رئيس الوزراء "سيباستيان كورتس" بعد استقالة مسؤول بالحزب، الذى وصف المهاجرين بالفئران.

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وقال ستراش، إن تلك التصريحات الجدلية قد تلعب فى صالح حبه عشية اتخابات البرلمان الأوروبى فى مايو، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف "نحن نسير بثبات على خطى وطننا النمسا، والحرب ضد استبدال السكان، كما يتوقع منا الشعب".

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