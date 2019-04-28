كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين ببومرداس وجيجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتى الصنع بولايتى بومرداس (شمال) وجيجل (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت دوريات الجيش أمس ببومرداس وجيجل مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتى الصنع وأغراض أخرى، كما أن قوات الجيش في تمنراست وعين قزام (جنوب) أوقفت 5 منقبين عن الذهب وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين، ومولدات كهربائية ومطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

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وأشارت إلى أنه تم توقيف 56 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح (وسط) وتيارت (وسط) ووهران (شمال غرب).