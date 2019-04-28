كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: مستعدون لاتفاقات جديدة مع أمريكا للحد من الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، إن روسيا منفتحة على إمكانية عقد اتفاقات جديدة للحد من انتشار الأسلحة لكن الأمر لم يطرح في محادثات بعد.

وجاءت التصريحات تعليقاً على تقرير صحافي أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إبرام اتفاق جديد للحد من انتشار الأسلحة مع موسكو وبكين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن ترامب أمر إدارته بالإعداد لمساع لإبرام اتفاقية جديدة للحد من انتشار الأسلحة مع روسيا والصين بسبب ارتفاع تكلفة سباق التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين.

وقال أوشاكوف في تصريحات للتلفزيون الروسي إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات بهذا الشأن.

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وأضاف: "أولاً يجب أن نلتزم بما هو موجود بالفعل (من اتفاقات الحد من الأسلحة).. نحن مستعدون أيضاً لاتفاقات جديدة لكن ليتحقق ذلك نحتاج إلى مفاوضات جادة وللأسف لم يبدأ أي طرف في أي مفاوضات بعد".

وعبرت تصريحات أوشاكوف عن مرونة أكبر من المتحدث باسم الكرملين الذي قال، أمس السبت، إن مقترحات ترامب بشأن نزع السلاح النووي "ليست جادة".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وقالت الدولتان إنهما ستنسحبان من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987 مما أثار مخاوف من سباق تسلح أوسع نطاقاً.