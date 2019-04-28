كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاثوليك يحتفلون بقداس عيد الميلاد فى منازلهم بسريلانكا بعد إغلاق الكنائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الكاثوليكيون فى سريلانكا، بقداس عيد القيامة فى منازلهم ، عبر نقل بث مباشر متلفز للاحتفال اليدنى، فى الوقت الذى أُغلقت فيه الكنائس عبر أنحاء البلاد وسط مخاوف من هجمات مسلحة.

ويأتى ذلك بعد أيام من مقتل أكثر من 350 شخصياً فى تفجيرات إرهابية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق يوم الأحد الماضى.

وظلّت سريلانكا فى حالة تأهب قصوى منذ هجمات أحد الفصح، ، مع نشر ما يقرب من 10 آلاف جندياً عبر أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات تحرى ومداهمة عناصر الجماعات المتشددة المنسوبة إليها التفجيرات