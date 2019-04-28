كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترفض تبادل أي معلومات مع الهند بشأن استخدام باكستان لـ إف-16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الولايات المتحدة تبادل أي معلومات مع الهند بعد أن أشارت نيودلهي إلى أن باكستان صعدت إلى طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16 في معركة دارت يوم 27 فبراير على خط السيطرة.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "صنداي إكسبرس"، شريطة عدم الكشف عن هويته: "بعد فترة وجيزة أبلغنا الجانب الهندي عن استخدام باكستان لطائرات إف-16 في 27 فبراير، أبلغنا الهنود أننا لن نتبادل أي معلومات حول هذا الموضوع لأنها مسألة ثنائية بين الولايات المتحدة وباكستان".

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وحسب المصدر، سترد الولايات المتحدة بنفس الرد إذا طلب طرف ثالث معلومات عن أي معدات عسكرية تنشرها الهند.

وأضاف المسؤول: "إذا أرادت دولة ثالثة غدًا الحصول على معلومات حول C130 أو C17 أو أباتشي التي يستخدمها جيش الدفاع الهندي، فستكون إجابتنا هي نفسها. إنها مسألة ثنائية بين الهند والولايات المتحدة".

وتابع المصدر، بقوله، إن الهند فشلت في تقديم أي دليل يدعم اتهاماتها ضد باكستان، والشيء الوحيد الذي رأت الولايات المتحدة هو "ما تم تقديمه في وسائل الإعلام الهندية".