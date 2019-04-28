مصرع بحارين وفقدان آخر بعد انقلاب قارب للصيد في الداخلة

لقي بحاران مصرعهما، فجر اليوم الأحد، في شاطئ عين البيضاء، جنوب مدينة الداخلة، فيما لايزال البحث جاريا عن آخر بعد انقلاب قارب للصيد.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن قاربا للصيد التقليدي تعرض، اليوم، للانقلاب، ما تسبب في غرق بحارين، وفقدان آخر، لايزال البحث جاريا عنه إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن سرعة الرياح، والأمواج القوية كانت السبب المباشر، في انقلاب قارب الصيد، ما تسبب في الفاجعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الإنقاذ لاتزال تبحث عن البحار الثالث، فيما تم نقل جثتي الهالكين إلى قسم الأموات في المستشفى المحلي في الداخلة.