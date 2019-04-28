مؤلم.. تفاصيل وفاة أستاذ متعاقد أصيب بتسمم غذائي خلال الاعتصام الأخير في الرباط

علم “اليوم24” أن أستاذا متعاقداـ ينحدر من زاكورة، توفي، ليلة أمس السبت، في مستشفى القنيطرة، بعدما أصيب بتسمم غذائي، خلال الاعتصامات الأخيرة، التي خاضها الأساتذة المتعاقدون في مدينة الرباط.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك، الذي كان قيد حياته، يبلغ من العمر 26 سنة، وهو أب لطفل صغير، تناول وجبة طعام خفيفة، يوم الأربعاء الماضي، خلال الاعتصام الأخير، في العاصمة الرباط، ما أدى إلى إحساسه بالألم على مستوى الأمعاء، لكنه تناول مسكنا خفيفا، اعتقادا منه أن حالته الصحية ليست خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوضع الصحي للهالك تدهور، يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى السويسي في الرباط، لكن هذا الأخير رفض استقباله، بسبب عدم توفره على مكان لعلاجه، ما أدى إلى نقله مرة أخرى إلى مستشفى القنيطرة.

وبعد إجراء تحليلات طبية للهالك، تأكد أنه أصيب بتسمم غذائي، ما أخضعه إلى عملية مستعجلة، صباح أول أمس الجمعة، تكللت بالنجاح، إلا أنه على الرغم من ذلك، لفظ أنفاسه الأخيرة، ليلة أمس السبت، تاركا زوجة مكلومة، وطفلا صغيرا.