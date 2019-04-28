هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام الفتح الرباطي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستخوض مباراة الفتح الرباطي، بعد قليل، بملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وتعرف تشكيلة الفريق غياب اللاعب أيوب نناح بسبب عقوبة الإيقاف، والظهير الأيمن عمر بوطيب للإصابة، وقد تم تعويضهما بكل منزكرياء حدراف، ومحمد الدويك على التوالي.

وسيدخل الفريق الأخضر بالتشكيل الأساس التالي:

أنس الزنيتي في حراسة المرمى، بدر بانون، سند الورفلي، محمد الدويك، فابريس نغاه، في الدفاع، زكرياء الوردي، عبد الرحيم الشاكير، في خط الوسط، وزكرياء حدراف، محمود بنحليب، سفيان رحيمي، ومحسن ياجور، في الخط الأمامي.