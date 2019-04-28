الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج في الرباط وتقاطع “فاتح ماي” – صور

على خلفية اتخاذها لقرار مقاطعة احتفالات عيد الشغل، الذي تحتفل به الطبقة الشغيلة، يوم فاتح ماي المقبل، خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، في مسيرة، جابت وسط العاصمة الرباط، حاملة انتقادات شديدة للحكومة.

المسيرة، التي شارك فيها عدد من المنتسبين إلى النقابة، وتقدمها الكاتب العام ،عبد الحميد فاتيحي، رفعت شعارات منتقدة لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، الذي تمخض عنه اتفاق اجتماعي جديد، منتقدة سياسات الحكومة في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي على مستوى عدد من القطاعات الاجتماعية، على رأسها قطاع التعليم، والذي من بين مظاهره احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، والأساتذة حاملو الشاهدات المطالبون بالترقية، وأساتذة “الزنزانة 9″، والشغيلة التعليمية عموما.

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وعبرت الفيدرالية عن رفضها الكامل لنتائج الحوار الاجتماعي، الذي تم بين الحكومة، والمركزيات النقابية، واعتبرته “ملغوما”، خصوصا بعد اجتماع الحكومة بكل نقابة على حدة.

وتحتفل المركزيات، في فاتح ماي من كل سنة، بعيد الشغل، الذي يصادف هذا العام، يوم الأربعاء المقبل، وهو ذكرى يتم تخليدها احتفال بالعمال، من خلال خروج أفراد النقابات إلى الشوارع، منذ ساعات الصباح الأولى، للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية، والاقتصادية في مظاهرات، ومهرجانات خطابية حاشدة.