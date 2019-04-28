في خطوة مفاجئة.. زيدان يكشف عن موقفه من عودة حكيمي لريال مدريد ويتخذ هذا القرار

يبدو أن مقام النجم المغربي، أشرف حكيمي، رفقة نادي بروسيا دورتموند الأماني، قد انتهى بانتهاء موسمه بسبب الإصابة، وذلك بعد أن عبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن رغبته في استعادة اللاعب المغربي، الموسم المقبل.

وحسب صحيفة ” أوكي دياريو” الإسبانية، اليوم الأحد، فإن زيدان أخبر إدارة النادي رغبته في استعادة خدمات اللاعب المغربي، الموسم المقبل، وذلك من أجل تعزيز خطه الخلفي، خاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث لعب رفقة “أسود الفستفال”، بالرغم من أن مركزه الأساسي، والذي لعب فيه رفقة “الميرينغي” هو الظهير الأيمن.

وأكدت المصادر نفسها، أن قرار زيدان جاء بناء على رغبته في تواجد لاعب بديل للظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، الذي يبدو أنه سيبقى في الفريق الملكي، بإلحاح من زيدان، ولن يلتحق بصديقه كريستيانو رونالدو، بيوفنتوس الإيطالي.

وبصم اللاعب المغربي، على موسم جد متميز رفقة “أسود الفستفال” بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، إذ ضمن مكانته الأساسية في توليفة الفريق، ولعب في البداية كظهير أيمن، ثم تألق في الجهة اليسرى، على الرغم من تواجد لاعبين إثنين ينشطان في هذا المركز في الفريق الألماني.

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ففي 28 مباراة لعبها، هذا الموسم، مع بروسيا دورتموند، وقع اللاعب المغربي على 3 أهداف، ومرر 7 تمريرات حاسمة، وهي واحدة من أفضل الأرقام التي سجلت هذا الموسم، بالنسبة للاعبين الأظهرة في ألمانيا.

ودأب هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، على الاعتماد أيضا على حكيمي في الجهة اليسرى أيضا، وأبلى البلاء الحسم، بمزاوجته الجيدة بلين المهام الدفاعية والأدواء الهجومية.

جدير ذكره، أن ريال مدريد أعار حكيمي لدورتموند لموسمين اثنين، دون إمكنية تفعيل بند الشراء، مع إمكانية الفريق الإسباني في استعادة لاعبه، قبل انتهاء مدة الإعارة.