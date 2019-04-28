لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة داخل حانة في مراكش، يوم أمس السبت، في ظروف غامضة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الشاب، الذي ينتمي إلى عائلة معروفة في مدينة مراكش، استنشق كمية كبيرة من مخدر “النفاخة”، داخل الحانة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك أصيب بأزمة صحية حادة، نقل بعدها إلى إحدى المصحات الخاصة في مراكش، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة ولوجه إليها.
وأمرت النيابة العامة، التي دخلت على الخط، إخضاع الجثة للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية للوقوف على ظروف، وملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب من عائلة معروفة داخل حانة في مراكش..استنشق كمية كبيرة من مخدر “نفاخة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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