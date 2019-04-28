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إقامة فنّية لطلبة الفنون والهندسة المعمارية في سويسرا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

عن الفرصة

تُعدّ Bibliothek Andreas Züst في تاريخ المكتبات كمكان للمعرفة وحس الاختلاف، وتقدم من خلال برامج إقامتها الفرصة للعاملين في مجال الثقافة من حول العالم للانضمام لهم، والعمل مع المكتبة.

 

كيفية التقديم

للحصول على الإقامة، على المقيم إرسال بيان يحدد اهتماماته ووصف دوافعه في الحصول على الإقامة، حيث سيتم توفير لكل مقيم غرفة مع مكان خاص للعمل، ومطبخ وغرف للمعيشة يشاركها مع غيره من المقيمين. بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر وإمكانية توفير مبلغ أسبوعي لتغطية تكاليف المعيشة بمقدار 250 CHF كل أسبوع.

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آخر موعد للتقديم: 31 أيار (مايو) 2019.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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