فرصة لحضور المؤتمر العالمي الحادي عشر للصحافة الاستقصائية في المانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تدعو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية الصحفيين الشباب الواعدين لحضور المؤتمر العالمي الحادي عشر للصحافة الاستقصائية الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر 2019 في هامبورغ، المانيا، وسيشمل هذا المؤتمر أكثر من 150 ورشة عمل ودورات خاصة حول التعاون عبر الحدود والفساد وتحليل البيانات المتقدم. سيتضمن المؤتمر مسارات خاصة عن الأفلام الوثائقية واستراتيجيات الاستدامة والسلامة والأمن والمزيد من الدورات المتعلقة بمجال الصحافة. تعتبر هذه الفعالية فرصة للتعلم من أفضل الخبراء في هذا المجال وتحسين المهارات بأحدث النصائح والأدوات. يقدم المؤتمر أكثر من 200 منحة زمالة لمشاركة كل من الصحفيين الشباب الواعدين والخبراء في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والصحفيين من مجتمعات محددة مثل الشعوب الأصلية في هذا الحدث المرموق. معايير التأهيل هذه الفرصة متاحة لجميع الصحفيين الذين يعملون في: الطباعة، الإنترنت، التلفزيون، الفيديو، أو الوسائط المتعددة في البلدان النامية أو البلدان الانتقالية. يُفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في صحافة التحقيقات أو صحافة البيانات. يتضمن المؤتمر فئات خاصة للصحفيين من المجتمعات الأصلية والمحققين والصحفيين المنفيين من أوطانهم. المتطلبات يتعين على الزملاء بعد المؤتمر إما إنتاج قصة مرتبطة مباشرة بمؤتمر الصحافة الاستقصائية العالمي 2019 أو تقديم عرض عن المعرفة التي اكتسبها في المؤتمر في بلده الأصلي أو في مجتمع الصحافة عمومًا. اطلع على أمثلة عن هذا العمل هنا. Advertisements التمويل تغطي هذه الزمالة ما يلي: تذاكر سفر ذهابًا وأيابًا إلى هامبورغ، ألمانيا. غرفة فندق لمدة أربع ليال. مواصلات التنقل بين مطار هامبورغ ومكان انعقاد المؤتمر. وجبة لإفطار والغداء في أيام المؤتمر. عشاء حفل توزيع الجوائز. رسوم المؤتمر. لا تشمل هذه الزمالة بدل الإقامة أو رسوم التأشيرة أو تكاليف التنقل من وإلى مطار في بلد الزميل. هذا مؤتمر تدريبي ويتوقع من الزملاء سداد هذه التكاليف. آخر موعد للتقديم: 05 أيار (مايو) 2019. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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