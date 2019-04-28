يركا: إصابة شابين بجروح إثر تعرضهما للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان يبلغان من العمر 31 و33 عاما من بلدة يركا بجروح متفاوتة إثر تعرضهما للطعن، اليوم الأحد.

وأحيل المصابان إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروح أحدهما بالمتوسطة بينما الآخر بالطفيفة.

وبحسب مصدر طبي، فإن أحد المصابين كان يعاني من إصابات في كافة أنحاء جسده، في حين أصيب الآخر بطعنات في القسم السفلي من جسده.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة التحقيق في ملابساتها دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.