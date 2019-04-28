منحة Don McCarthy لدراسة الأزياء في المملكة المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تقدم الجامعة البريطانية للأزياء منحة دراسية تكريمًا لمؤسس الجامعة الدكتور دون مكارثي وهو شخصية رائدة في صناعة الأزياء. شروط التقديم مكنك التقديم للمنحه عبر الإنترنت وسوف يتطلب منك تحميل فيديو يوضح الآتي: Advertisements لماذا علينا أن نمنحك هذه المنحة. ما الاستفادة التي تحققها بحصولك على هذه المنحة. ما الإضافة التي يمكنك إضافتها إلي هذه الصناعة والجامعة. ما هي خططك المستقبلية وأهدافك المهنية. آخر موعد للتقديم: 01 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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