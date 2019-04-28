القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
دعوة إلى تقديم أوراق لمؤتمر مواطن السنوي الخامس والعشرين حول دمقرطة الجبهة الداخلية كأساس لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني المزمع عقده يومي الجمعة والسبت، 4 و 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
ترسل ملخصات الأوراق أو المداخلات، في حدود 250 كلمة، إلى العنوان [email protected] على أن تتعلق بأحد المحاور أو الموضوعات المضمنة هنا.
آخر موعد للتقديم: 25 تموز (يوليو) 2019.
ملاحظات
- ستكون المدة المخصصة لعرض الورقة أو المداخلة 20 دقيقة.
- سيجري اختيار الأوراق بناء على الملخصات المرسلة مع مراعاة التنوع في الموضوعات وإمكانية التوزيع على جلسات مختلفة كأسس ذات علاقة بالاختيار.
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